Hekkensluiter Virton geeft voorsprong in het slot helemaal uit handen tegen Moeskroen

Moeskroen heeft zondagavond in de laatste wedstrijd van de 21e speeldag in 1B met 2-1 gewonnen van rode lantaarn Virton.

Virton kwam in de 72e minuut nochtans op voorsprong langs de Fransman Marc-Olivier Doué. Maar amper vier minuten later maakte zijn landgenoot Frédéric Duplus gelijk voor Moeskroen. Clément Tainmont, nog een andere Fransman, bezorgde Les Hurlus met een treffer in de 85e minuut de zege.

In het klassement blijft Moeskroen zesde met 26 punten, Virton bengelt als achtste helemaal onderin met 14 punten.

Er staan in 1B nog zeven speeldagen op het programma. Westerlo is comfortabel leider. De Kemphanen zagen hun wedstrijd vrijdagavond op het veld van Lierse uitgesteld worden door het stormweer.