Kompany doet met Anderlecht een goeie zaak in het klassement: “Top vier? Ik kijk alleen naar boven”

Anderlecht doet met de 2-0-zege tegen Genk een goeie zaak in het klassement. Voor de top vier lijkt het enkel nog te moeten afrekenen met KV Mechelen en AA Gent. RC Genk is uitgeteld. “Ik kijk alleen naar boven”, counterde Vincent Kompany. “Ik zie het glas altijd halfvol en niet halfleeg. Dat is mijn manier van leven.”

Paars-wit komt op twee punten van Antwerp en staat op drie eenheden van Club Brugge, maar nog belangrijker: het won voor het eerst een topmatch. “Dat is mentaal belangrijk, maar we moeten ook de kleinere matchen blijven winnen. Het belangrijkste is dat we het tegen een offensief sterk Genk goed aanpakten. Geen gekke dingen en toch diepgang. Dat we uiterst efficiënt waren? Goh, we bleven de hele match gevaarlijk en zitten dit seizoen toch al aan 60 doelpunten. Vorig jaar hadden we 40 matchen nodig om aan dit aantal te geraken.” Aanvoerder Hendrik Van Crombrugge was het eens met zijn trainer. “We speelden een heel gedisciplineerde match. We zakten niet te diep in en bleven druk zetten. Dat ontbrak vorige week tegen Zulte Waregem. Dit was wel een schakelmoment in de competitie.”

Storck: “Ik ben realistisch, Genk moet op top 8 mikken”

RC Genk stak zichzelf niet weg in het Lotto Park, de bezoekers zetten vanaf de eerste minuut druk. “We wilden Anderlecht opjagen en ze zo beletten om aan voetballen toe te komen”, verklaarde coach Bernd Storck. “Dat lukte vrij aardig, ik vond het een aangename wedstrijd tussen twee ploegen die vol voor de drie punten gingen. Alleen liep het bij ons aanvallend steeds mis in de laatste fase. Zowel de beslissende voorzet als de afwerking bleven in gebreke, ik denk niet dat de thuisdoelman één keer echt heeft moeten ingrijpen. Dat heeft ook te maken met de kwaliteit bij de tegenstrever, die heel goed verdedigde. Als je dan ook nog eens te makkelijk de goals weggeeft, wordt het moeilijk. Bij de eerste tegengoal werd een uitschuiver ons fataal, bij de tweede hadden we genoeg verdedigers in de juiste zone maar reageerden we te passief op de voorzet en de tweede bal.”

Wegglijdende spelers frustreerden Storck al eerder. “Wat wil je dat ik doe? Ik kan toch moeilijk zelf voor de juiste schoenen zorgen?” Storck beseft dat Genk Play-off 1 nu waarschijnlijk mag vergeten. “Ik ga niet zeggen dat het helemaal gedaan is. Maar we moeten realistisch zijn: de kloof bedraagt nu tien punten, dan moet je in de eerste plaats op de top 8 mikken. Daarvoor moeten we zondag tegen Kortrijk weer vol voor de zege gaan.” (mg)

