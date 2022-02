Club Brugge staat weer op de tweede plaats. Dat is een reden tot tevredenheid. Over het spelpeil blijft het redetwisten. De te moeizame winst in Eupen doet de vraag rijzen of Alfred Schreuder nu echt wil dat zijn team dit voetbal speelt. “Ik ben tevreden”, riep de Club-trainer ietwat verrassend uit.