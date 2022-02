Hans Vanaken maakt zijn eerste goal van het jaar: “Lelijk gaat ook”

Zijn eerste goal in 2022 was er eentje die hielp bij een schijnbaar vlotte zege. Wie de score ziet, denkt dat Club kat en muis heeft gespeeld met de Panda’s. Maar na de rust stond het bijna 2-2. “We maken die 0-2 en vergeten het dan af te maken. We gaven de controle uit handen en bleven niet rustig”, legt Vanaken uit. “Op zulke momenten moet je de wedstrijd gewoon doodmaken, en daar hebben we het soms nog wat moeilijk mee. Maar kijk: we gaan met drie punten naar huis, en dat is altijd leuk.”

Vanaken wijst naar het veld en de gure weersomstandigheden. “Het viel soms niet in te schatten welke capriolen de bal ging maken. En het veld was ook niet dat. Eupen is nooit de makkelijkste verplaatsing, dus we wisten dat het misschien niet mooi zou zijn. Maar lelijk gaat ook, hé. Het kan niet elke week prachtig voetbal zijn. En het belangrijkste is dat we gewoon opnieuw winnen. Daar gaat het uiteindelijk om.”

De tweede zege op rij stond ook voor meer standvastigheid, want Alfred Schreuder lijkt eindelijk een vaste ploeg te hebben gevonden. “We spelen nu 3-5-2, een beetje zoals we onder Leko deden en soms onder Clement. Voor mij is dat prima. Soms moeten we beter aanvoelen wanneer we moeten versnellen of diep moeten lopen, maar het is normaal dat het onder een nieuwe coach niet meteen allemaal losloopt. Ik denk wel dat iedereen ziet dat het week na week beter gaat.”