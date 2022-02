Geruchten zwellen aan: “Russische troepen kregen opdracht om Oekraïne binnen te vallen”

Het is deze informatie die president Joe Biden er vrijdag toe heeft aangezet om te zeggen dat hij overtuigd was dat Vladimir Poetin had besloten Oekraïne aan te vallen, aldus de Amerikaanse krant The Washington Post.

Het Witte Huis, het Pentagon en het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken hebben deze informatie niet bevestigd, maar ook niet ontkend.

Vrijdag zei een ambtenaar van het Pentagon dat meer dan 40 procent van de Russische strijdkrachten aan de grens met Oekraïne zich nu in aanvalspositie bevond. Sinds woensdag zijn ook Russische troepenbewegingen in de richting van de Oekraïense grens waargenomen, klonk het verder.

Washington waarschuwt al weken dat Rusland een incident aan de Oekraïense grens zal uitlokken om een invasie van het land te rechtvaardigen. Zondag verzekerde het Amerikaanse hoofd van de diplomatie Anthony Blinken opnieuw dat alles erop wijst dat Rusland op het punt staat binnen te vallen.

Rusland ontkent de plannen voor een invasie, maar eist staalharde garanties dat de NAVO zich zal terugtrekken uit Oost-Europa.