Stormwind blaast vier daken van woningen weg in Deinze: “Wat een windhoos was me dat”

Het zware stormweer van zondagavond heeft ook op het grondgebied van Petegem (Deinze) opnieuw heel wat ellende veroorzaakt. Vier daken van woningen werden weggeblazen. “Wat een windhoos was me dat”, aldus burgemeester Jan Vermeulen.

De brandweer moest zondagavond kort voor 23 uur uitrukken naar de Krekelstraat in Petegem. Daar blies de stormwind vier daken van woningen weg. Gelukkig bleven de bewoners gespaard maar de schade was groot. In de vooravond al diende de brandweer tussen te komen aan het station. Daar werden ook panelen van de perronoverkapping weggeslingerd.

“Wat een windhoos was me dat”, zo schrijft burgemeester Jan Vermeulen op Twitter. “Een dak van een flatgebouw werd weggeblazen en over twee woningen gekatapulteerd.”