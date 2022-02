Ook vandaag rukwinden tot 110 kilometer per uur mogelijk, nog code oranje aan kust

Het blijft maandag buiig met flink wat wind en maxima van 2 tot 10 graden. Het KMI voorspelt opnieuw rukwinden en bijna overal is code geel nog van kracht. Aan de kust is dat zelfs code oranje, aldus weerman David Dehenauw.

Maandag blijft het zeer onstuimig en wisselvallig met enkele opklaringen en vaak wolkenvelden, waaruit soms plaatselijk intense buien ontstaan, met kans op onweer en korrelhagel. De maxima schommelen tussen 2 graden op de Ardense hoogten en 9 of 10 graden in het westen. De zuidwestenwind draait naar het noordwesten in de namiddag en waait vrij krachtig tot krachtig en aan zee hard tot stormachtig, met rukwinden tussen 80 en 100 kilometer per uur in het binnenland en tot 110 per uur aan de kust.

Code geel/oranje

Zowat overal in Vlaanderen geldt maandag code geel. Aan de kust geldt “tussen de middag en het eerste deel van de namiddag” code oranje, zo meldt KMI-weerman David Dehenauw op Twitter. Code oranje betekent dat (belangrijke) schade of overlast op grotere schaal mogelijk is en het verkeer ernstige hinder kan ondervinden. In code geel is plaatselijke overlast of schade mogelijk.

Vanavond en vannacht wordt het geleidelijk droog met brede opklaringen. De minima liggen tussen 0 of -1 graad op de hoogten en +6 graden aan zee met waarden rond +2 of +3 graden in het centrum. De noordwestenwind neemt af en wordt matig, en krimpt naar het einde van de nacht toe naar het westen tot zuidwesten. Vanavond zijn eerst nog rukwinden mogelijk tot 65 kilometer per uur, maar later wordt het rustiger.

Dinsdag neemt de bewolking toe vanaf het westen en vooral na de middag valt er regen. De maxima schommelen tussen 5 graden op de Ardense hoogten en 11 graden in Vlaanderen. De zuidwestenwind wakkert aan naar vrij krachtig tot krachtig. De rukwinden lopen op naar 60 tot 70 kilometer per uur.

Woensdag zorgt een hogedrukwig voor iets beter weer. Het wordt gedeeltelijk bewolkt met soms mooie zonnige perioden. De maxima schommelen tussen 6 en 11 graden bij een meestal matige zuidwestenwind.

Donderdag trekt opnieuw een regenzone van west naar oost over ons land. De temperaturen halen 6 tot 10 graden. De zuidwestenwind neemt geleidelijk toe naar vrij krachtig tot krachtig, een aan zee soms zeer krachtig. Later ruimt de wind naar het westen.