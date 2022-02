Nog altijd maar 0,5 procent van werknemers kiest voor mobiliteitsbudget

De mogelijkheid om een bedrijfswagen in te ruilen voor een mobiliteitsbudget wordt nog altijd maar in beperkte mate toegepast. Het afgelopen jaar heeft slechts één op de tweehonderd werknemers (0,48 procent) die voor de regeling in aanmerking komen gekozen voor het mobiliteitsbudget. Het gaat wel al om een verdrievoudiging in vergelijking met 2020. Dat blijkt uit cijfers van hr-dienstenbedrijf Acerta.