Explosie gehoord in Oost-Oekraïense Donetsk

In het centrum van Donetsk, een Oekraïense stad die in handen is van pro-Russische separatisten, is zondagnacht een explosie gehoord. Dat meldt persbureau Reuters op basis van getuigen.

De voorbije dagen vonden in het oosten van Oekraïne ook al beschietingen plaats. Zowel het Oekraïense leger als de pro-Russische separatisten beschuldigen elkaar ervan het staakt-het-vuren niet te respecteren. Volgens waarnemers van de van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) zijn eind vorige week in 24 uur tijd meer dan 1.500 schendingen vastgesteld, een record voor dit jaar.

Het gewapende conflict tussen Kiev en pro-Russische separatisten in het oosten van Oekraïne startte na de annexatie van de Krim door Rusland in 2014. Meer dan 14.000 mensen zijn sindsdien om het leven gekomen. In 2020 kwamen Oekraïne, Rusland en de OVSE een bestand overeen. Door de dreiging van Russische inval in Oekraïne zijn de spanningen in de regio echter weer toegenomen.