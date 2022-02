Dominicaanse Republiek start met bouw muur aan grens met Haïti

Aan de grens tussen de Dominicaanse Republiek en Haïti is zondag gestart met de bouw van een 160 kilometer lange muur. Volgens de president van de Dominicaanse Republiek, Luis Abinader, moet het omstreden project bijdragen tot de “beheersing” van illegale immigratie en criminaliteit.

De barrière “zal beide landen ten goede komen, omdat daardoor een doeltreffendere controle van de bilaterale handel mogelijk is, de migratiestromen geregeld worden en drugs- en wapenhandel bestreden wordt”, aldus Abinader tijdens een ceremonie.

De in 2020 gekozen president, wiens strijd tegen illegale immigratie een van zijn stokpaardjes is, beloofde een jaar geleden de muur te zullen bouwen. De werkzaamheden kosten 31 miljoen dollar en zullen negen maanden duren.

De eerste fase bestaat uit 54 kilometer omheining die wordt geplaatst aan de meest gevoelige grensgebieden. In een tweede fase wordt 110 kilometer muur geplaatst. In totaal zal de barrière zich gaan dus gaan uitstrekken over 164 kilometer. De omheining bestaat uit gewapend beton met een metalen structuur. Er worden ook 70 bewakings- en controletorens geplaatst.

In de Dominicaanse Republiek (10,5 miljoen inwoners) wonen ongeveer 500.000 Haïtianen die op zoek zijn naar betere levensomstandigheden in hun welvarender buurland.

