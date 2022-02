Zware vechtpartij in après-skibar Moose gefilmd, gewonde vlucht weg uit ziekenhuis

Herentals

De lokale politie Neteland is een onderzoek gestart naar een zware vechtpartij die in de nacht van vrijdag op zaterdag heeft plaatsgevonden in de pop-up après-skibar Moose in de Toekomstlaan in Herentals. Een tiental bezoekers ging er met elkaar op de vuist. Daar werden filmpjes van gemaakt, die intussen her en der op de sociale media opduiken.