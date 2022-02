Water komt over blauwe steen op Antwerpse Scheldekaaien, slot waterkering doorgeknipt en poort geforceerd

Antwerpen

Door storm Franklin is er stormtij op de Schelde en haar zijrivieren. Het water is maandagochtend boven de blauwe boordsteen gekomen op de Scheldekaaien in Antwerpen. De waterkeringspoorten waren uit voorzorg al gesloten sinds zondagavond 22u, maar de brandweer stelde vanochtend vast dat iemand het slot van een poort had opengeknipt en had geprobeerd om ze op eigen houtje te openen.