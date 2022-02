Storm tilt volledig dak op en blaast het drie huizen verder tegen woning van Tessa (37): “Balken vlogen door raam van mijn living”

Deinze

Storm Franklin zal niet snel vergeten worden door de inwoners van de Krekelstraat in Deinze. Niemand raakte gewond, maar de materiële schade is groot. Drie huizen kregen het zondagavond bijzonder zwaar te verduren. Het dak van een buur scheurde los door de hevige wind, vloog over het huis van de rechtstreekse buur en kwam zo terecht op de daken van twee huizen verderop.