Na ruim zeven maanden heeft Jack Wilshere weer een club: Deense Aarhus biedt Arsenal-icoon onderdak

Het is van 1 mei 2021 geleden zat Wilshere nog eens een officiële wedstrijd speelde. Bij Bournemouth was hij nochtans basisspeler, maar zijn contract werd niet verlengd. Aanbiedingen van andere degelijke Engelse of Europese clubs waren er niet.

Ooit was de middenvelder een van de grootste talenten van Engeland. In 2010 brak Wilshere definitief door bij Arsenal, de club waarvoor hij 198 wedstrijden speelde. Hij scoorde daarin veertien keer en gaf 30 assists. In 2018 liet hij zijn avontuur bij The Gunners definitief achter zich. Voor de Engelse nationale ploeg speelde Wilshere al niet meer sinds 2016. Mede door blessures kwam het talent van Wilshere er nooit helemaal uit.

“Ik zit op een punt in mijn carrière dat ik na een moeilijke periode weer aan de slag moet en die kans heeft Aarhus mij geboden”, vertelt Wilshere op de website van zijn nieuwe club. “Daar ben ik heel dankbaar voor en ik zal er alles aan doen om het team vooruit te helpen”

De afgelopen tijd mocht Wilshere meetrainen bij zijn oude liefde Arsenal om zijn conditie te onderhouden. “Het is duidelijk dat ik een beetje wedstrijdritme mis, maar ik ben fysiek in goede vorm en fit, dus ik moet nu speeltijd gaan verdienen. We kunnen nog wel wat punten gebruiken.”

De Denen zijn bijzonder trots op de komst van hun nieuwe middenvelder. “Jack heeft geen verdere presentatie nodig en hij heeft de afgelopen tien jaar zijn waarde laten zien bij zijn club en het nationale team”,aldus technisch directeur Stig Inge Björnebye. “Dus toen de kans zich voordeed om hem hier naar Aarhus te krijgen, twijfelden we er niet aan dat we die zouden pakken. Jack kan een bijdrage leveren met zijn uitstekende techniek en zijn kijk op het spel.”

