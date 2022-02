Ook MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez wil referendum over kernuitstap

Na N-VA-voorzitter Bart De Wever heeft nu ook Georges-Louis Bouchez gezegd dat er een referendum over de kernuitstap moet komen. “Op dit moment heeft Vladimir Poetin nog te veel invloed op de energiemarkt in Europa”, zo verklaarde de MR-voorzitter maandag bij Bel RTL.

LEES OOK. Bart De Wever wil Vlaanderen laten beslissen over het openhouden van de kerncentrales

Op dit moment komt 40 procent van de Europese gasinvoer uit Rusland. “Poetin gebruikt die invloed om het beleid in Europa mee te bepalen”, aldus Bouchez. “Laat dat een reden zijn om de kerncentrales (de kernuitstap is normaal gezien gepland tegen 2025, red.) hier nog wat langer open te houden.”

Zeker gezien de huidige spanningen tussen Rusland enerzijds en Oekraïne en het Westen anderzijds, stelt Bouchez voor om een volksraadpleging te organiseren over het behoud van kernenergie in België. “Het voorzorgsprincipe vereist dat we vandaag een deel kernenergie behouden, al was het maar om te anticiperen op een stijging van ons energieverbruik.”

LEES OOK. Kernuitstap is plots weer onzeker: groenen raken meer en meer geïsoleerd (+)