In Deinze rukte Franklin daken van huizen. — © BELGA

David Dehenauw, hoofd van het departement Voorspellingen van het KMI, stelt gerust: het ergste van storm Franklin is achter de rug. Dat de storm lokaal zo hard kon toeslaan, hebben we volgens de weerman vooral te danken aan zogenaamde ‘valwinden’. En die blijken bovendien erg moeilijk in te schatten.