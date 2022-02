“De mensen moeten weten dat veel van hun energiefactuur groen beleid is. De ­Europese Centrale Bank noemt dit greenflation, groene inflatie.” Het was N-VA-voorzitter Bart De Wever die onlangs het woord plots liet vallen. Maar klopt het dat de klimaattransitie ons leven duurder maakt? En wat is dat ‘groene spook’ nu eigenlijk?