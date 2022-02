Vrijdag extra snelheidscontroles tijdens Verkeersveilige Dag Oost-Vlaanderen

In Oost-Vlaanderen vinden vrijdag op meer dan 115 plaatsen extra snelheidscontroles plaats voor de Verkeersveilige Dag. “Uit de resultaten van de Verkeersveilige Nacht eind vorig jaar bleek dat 15 procent van de gecontroleerde voertuigen te snel reed, ondanks de bijzonder slechte weersomstandigheden die het zicht belemmerden”, zegt de Oost-Vlaamse gouverneur Carina Van Cauter.

Voor de Verkeersveilige Dag Oost-Vlaanderen voeren 26 lokale politiezones en de federale weg- en spoorwegpolitie de hele dag snelheidscontroles uit, goed voor een inzet van 200 operationele politiemensen. Controles blijven broodnodig, zegt Van Cauter. “In 2021 werden er 636.598 snelheidsovertredingen vastgesteld in onze provincie. Dat zijn er 69.953 meer dan in 2020.”

Te snel rijden blijft, naast afleiding, alcohol en drugs en het niet dragen van een gordel, een van de vier grote killers in het verkeer, meldt het kabinet van de gouverneur. “Maar hoewel 9 op 10 autobestuurders overtuigd is van het belang van de snelheidslimieten, geeft 1 op 4 aan er niet consequent op te letten. Dat blijkt ook uit recente cijfers van Vias waarbij 28 procent van de Oost-Vlamingen aangeeft minstens één keer per maand binnen de bebouwde kom sneller te rijden dan de opgelegde snelheidslimiet. Buiten de bebouwde kom gaat het zelfs om 31 procent van de bevraagden.”