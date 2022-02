“Controversiële test” versus “voor 98 procent betrouwbaar”: leugendetector zorgt voor gekibbel tijdens proces tiramisumoord

“De test met de leugendetector is controversieel” versus “het resultaat is voor 98 procent betrouwbaar”. Karel Boiten, die ervan verdacht wordt zijn vrouw om het leven te hebben gebracht door slaappillen in haar potje tiramisu te draaien, faalde voor de polygraaftest, en dat mondde maandag op het proces over de tiramisumoord vooral uit in haantjesgedrag tussen voor- en tegenstanders van deze ondervragingstechniek.