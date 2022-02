Bubacarr Sanneh (ex-Anderlecht) keert terug naar Denemarken voor avontuur bij Sønderjyske

De Gambiaanse verdediger Bubacarr Sanneh heeft dan toch een nieuwe ploeg gevonden. Sanneh maakt de overstap naar de Deense staartploeg Sønderjyske. De oud-speler van Anderlecht en KV Oostende was al een tijdje op zoek naar nieuwe speelkansen en die hoopt hij nu te vinden in de voor hem vertrouwde Deense competitie.

Bubacarr Sanneh speelde tot deze zomer voor Anderlecht, maar daar was de 27-jarige Gambiaan op een dood spoor aanbeland. Sanneh speelde in zijn tweede bezoek in Brussel in geen enkele officiële wedstrijd. Ook in het seizoen 2018/2019 voetbalde Sanneh voor Anderlecht, één seizoen later speelde de Gambiaan drie matchen voor KV Oostende.

Voor de laatste competitiewedstrijd waarin Sanneh in actie kwam, moeten we al terug naar april 2021. De Gambiaan maakte het mooie weer voor Aarhus in de Deense Superliga en nu, tien maanden later, keert hij terug naar dezelfde competitie om zijn carrière te herlanceren bij Sønderjyske. Sanneh moet verlossing brengen voor Sønderjyske, want de ploeg bungelt op de voorlaatste plaats in de stand met amper tien punten uit achttien wedstrijden.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Recent maakte Sanneh deel uit van de nationale Gambiaanse selectie op de Afrika Cup, maar hij kreeg in het ganse toernooi slechts negen minuten speeltijd. Gambia haalde de kwartfinale maar verloor daarin met 2-0 tegen thuisland Kameroen.