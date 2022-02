“Alleen de media spreken over nieuw incident met Ursula von der Leyen en Charles Michel”

Er is geen sprake van een nieuw incident met Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen en Raadsvoorzitter Charles Michel in de hoofdrol. Dat zegt de woordvoerder van de Commissie maandag. Hij reageert daarmee op beelden die vorige week gefilmd zijn bij de start van de Europees-Afrikaanse top en die voor commotie zorgden op de sociale media. In het fragment is namelijk te zien hoe de Oegandese buitenlandminister von der Leyen lijkt te negeren en Michel hem daar niet op aanspreekt.

BEKIJK. Ursula Von der Leyen opnieuw genegeerd door mannelijke politicus, opnieuw deed Charles Michel niets

De beelden doen denken aan ‘sofagate’, het incident waarbij de Turkse president Recep Tayyip Erdogan aan Michel een plaatsje in een fauteuil naast hem aanbood, maar von der Leyen genoegen moest nemen met een zetel op de achtergrond. De Commissievoorzitter reageerde toen heel ontstemd op dat voorval. Door Erdogan zijn gang te laten gaan, wilde Michel naar eigen zeggen een diplomatiek met Turkije vermijden.

Volgens sommige commentatoren ging Michel vorige week opnieuw in de fout toen hij de Oegandese minister Haji Abubakhar Jeje Odongo niet attent maakte op het feit dat hij von der Leyen genegeerd leek te hebben. De Franse president Emmanuel Macron wees de minister wel op de aanwezigheid van de Commissievoorzitter. De communicatieadviseur van Michel zei zondag dat hij gewoon niet gezien had dat Jeje Odongo von der Leyen zomaar had voorbijgelopen.

“Het zijn de media die hier iets van maken”, reageert Commissiewoordvoerder Eric Mamer maandag. “Gelieve de voorzitter van de Commissie hierbuiten te houden, zij heeft zich hier ook helemaal niet over uitgesproken.” Alle aandacht van von der Leyen gaat naar de Russisch-Oekraïense crisis, aldus Mamer.

Na het eerste incident met Erdogan zei von der Leyen dat haar geslacht de ware reden was voor haar tweederangsbehandeling door Erdogan. Maar nu is de situatie helemaal anders. “Laten we een storm in een glas water vermijden”, besloot Mamer.