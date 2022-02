Politieman krijgt kassei tegen hoofd: verdachte blijft in de cel voor poging doodslag

De 27-jarige man die woensdag een kassei tegen het hoofd van een agent van de lokale politiezone Regio Puyenbroeck (Lochristi, Moerbeke, Wachtebeke en Zelzate) gooide en een andere agent probeer te wurgen, blijft in de cel. Dat heeft de raadkamer in Gent maandag beslist. De man is aangehouden op verdenking van poging tot doodslag.