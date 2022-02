“Hij betrok zelfs zijn broer in trio met zijn vrouw”: hardleerse pedofiel randt vriendin (16) van stiefdochter aan op verjaardagsfeest

Een 51-jarige man uit Kruisem heeft in de Brugse rechtbank twaalf maanden cel gekregen voor aanranding van een zestienjarig meisje. De man werd al twee keer veroordeeld voor verkrachting van zijn kinderen en stiefkinderen. “Hij is een seksueel roofdier dat zelfs seks had met zijn broer.”

Op 12 april 2019 vierde de stiefdochter van Alain V. in Beernem haar “Sweet Sixteen”-verjaardagsfeest. Een van haar vriendinnen bleef slapen en hoorde in het holst van de nacht iemand binnenkomen in de slaapkamer. Het bleek om V. te gaan maar zijn stiefdochter stuurde hem weg. Een uur later stond de man opnieuw in de kamer. Hij stapte naar de vriendin en wreef onder het laken over haar billen. “Mijn stiefvader doet dit regelmatig. Dat is hier normaal”, zuchtte de stiefdochter toen het slachtoffer haar ’s anderendaags vertelde wat haar overkomen was.

Het toen zestienjarige slachtoffer vertelde alles aan haar moeder waarna de politie werd ingelicht. Alain V. bleek niet aan zijn proefstuk toe. In 2010 kreeg hij al eens vier jaar voorwaardelijk voor seksueel misbruik van zijn stiefdochter. Zes jaar later kreeg hij daar nog een jaar cel bij voor feiten uit dezelfde periode op zijn dochter en stiefzoon. De kinderen waren bij aanvang van de feiten jonger dan tien jaar oud.

In het vonnis van 2016 werd V. omschreven als een seksueel roofdier dat betrekkingen wil met iedereen uit zijn omgeving. “Zelfs zijn broer betrok hij in een trio met zijn vrouw”, stond er te lezen. Een deskundige besloot toen al dat hij een “prototype pedofiel” is die hoogstwaarschijnlijk nieuwe zedenfeiten zou plegen.

Naast aanranding werd V. op het nieuwe proces ook schuldig bevonden aan bezit van kinderporno. Op zijn gsm en computers werden meer dan 1.000 kinderpornografisce foto’s aangetroffen. V. kwam niet opdagen voor zijn proces. Aan de vriendin van zijn stiefdochter kende de rechter 750 euro schadevergoeding toe.