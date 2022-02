Al dagenlang stormweer, maar het is nog niet gedaan: “Nu gaan we intense buien zien”

Maandagochtend werd er om 10.30 uur opnieuw 9 Beaufort gemeten op het meetpunt Westhinder, wat betekent dat we opnieuw te maken kregen met een storm in ons land. Ondertussen is het opnieuw wat rustiger, maar het is toch nog niet helemaal gedaan.

“In de komende uren gaat we nog wel intense regenbuien zien”, zegt weervrouw Sabine Hagedoren. “Achter die neerslagzone zitten wel nog opklaringen. Vanaf het westen wordt het stilletjes aan droger en rustiger. Vooral in het centrum en het (noord)oosten krijgen ze nog buien. Lokaal kan dat ook met een donderslag en korrelhagel. Dat kan ook redelijk intens zijn.”

Ook de wind is nog niet helemaal gaan liggen, maar de piek hebben we wel al bereikt. “Nu (omstreeks 15.30 uur, red.) zitten we in het binnenland met rukwinden tussen 80 tot 50 kilometer per uur. Windstoten van meer dan 100 gaan we in onze regio niet meer zien. Dat zal eerder voor het zuidwesten van Nederland zijn”, zegt Nicolas Roose van NoodweerBenelux. Vooral in het noorden van Vlaanderen kan het nog stevig waaien. Hoe zuidelijker je gaat, hoe zachter de wind.

“Tegen 16 à 17 uur gaan de felste rukwinden voorbij zijn”, zegt Hagendoren. “Maar tussen de buien die er zitten aan te komen, kunnen wel nog altijd uitschieters zitten. Tegen de avond zullen we met rukwinden tot 65 kilometer per uur zitten. Dat is ‘rustiger’. In de loop van de nacht zakken we dan naar 3 Beaufort en dan zijn de grote rukwinden ervan tussen”, zegt Hagedoren.

“Niet onmiddellijk van wind verlost”

Ook dinsdag zal het nog waaien, maar toch een pak minder fel dan tijdens het weekend en maandag. “In de namiddag krijgen we nog een intense storing met regen. We zullen opnieuw meer wind krijgen met windstoten van 60 kilometer per uur en aan de kust zal dat 70 kilometer per uur zijn. Dat is nog stevig, maar nu (maandag omstreeks 15.00 uur, red.) is het toch nog onstuimiger.”

Een echt droog intermezzo moeten we volgens Roose de komende periode ook niet onmiddellijk verwachten. “Tegen het weekend zien we wat beter weer, maar toch zal het vrij fris zijn in de ochtend. In de nacht van vrijdag op zaterdag kan het licht vriezen en ook zondagochtend gaat het kwik lichtjes onder nul”, zegt hij. “Voor volgende week is het nog een beetje uitkijken. We zien vooral veel koude lucht die vanaf Groenland over de Atlantische Oceaan komt. En die Oceaan is zo wat de motor voor lage drukgebieden. Dat is dus nog een beetje in de gaten te houden. Ik ben niet zeker of we onmiddellijk van het winderige verhaal verlost zijn.”

