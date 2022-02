Etna spuwt opnieuw kilometershoge aswolk uit

Iets meer dan een week na een spectaculaire uitbarsting heeft de vulkaan Etna op het Italiaanse eiland Sicilië opnieuw lava en as gespuwd. De aswolk bereikte maandagmiddag een hoogte van ongeveer tien kilometer, zo maakte het Nationaal Instituut voor Geofysica en Vulkanologie (INGV) in Catania bekend. Er zijn nog geen meldingen van slachtoffers of schade.