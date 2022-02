België rondt kaap van 30.000 coronadoden: “Makkelijk tien maal dodelijker dan seizoensgriep”

In België zijn de voorbije twee jaar 30.000 mensen gestorven door en met corona. “Het is een trieste kaap”, reageert Steven Van Gucht bij de VRT. “De coronapandemie is veel dodelijker gebleken dan pakweg een gewone seizoensgriep.”

“Het is moeilijk te vatten hoeveel 30.000 doden is. Er gaat zo veel verdriet schuil achter dat getal”, zegt Van Gucht. “De statistieken maken duidelijk dat de coronapandemie vele malen dodelijker is dan een gewone seizoensgroep. Makkelijk tien maal dodelijker. We moeten zeker honderd jaar terug in de tijd, naar de Spaanse griep, om iets gelijkaardigs aan te treffen. Dat toont aan hoe uitzonderlijk de situatie is geweest, en nog altijd een beetje is.”

Journalist Katty Allaert, die de pandemie opvolgt voor de VRT, maakt het getal concreter. “Steden als Tienen en Deinze hebben ongeveer 30.000 bewoners.”

Leeftijd is en blijft de belangrijkste risicofactor, al dus Van Gucht, al zijn er ook relatief veel jongere coronadoden. “38% van de doden was jonger dan 65 jaar. Dat is toch een niet te verwaarlozen aantal. In de eerste twee golven was meer dan de helft van coronadoden 85 jaar en ouder. In de derde en vierde golf zagen we de gemiddelde leeftijd dalen, om dan weer wat te stijgen. Het evolueert doorheen de pandemie.

Met of door Covid

De discussie over sterfte met of door corona is zo oud als de pandemie zelf. Van Gucht nuanceert: “Als je kijkt naar de oversterfte die we de voorbije twee jaar hebben gehad, dan komt die ongeveer overeen met het aantal coronadoden die geregistreerd werden.” Al zal Covid niet bij elk geregistreerd overlijden de primaire doodsoorzaak geweest zijn. “Het is aan de arts om te bepalen of hij een overlijden aangeeft als corona-overlijden”, legt Van Gucht uit.

