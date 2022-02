De Franse president Emmanuel Macron heeft een nieuwe vergadering belegd tussen Moskou en Washington. Opvallend, in een crisis waar Europa lang niet met één stem spreekt. Want terwijl Macron nog probeert te charmeren, dreigt commissievoorzitter Ursula von der Leyen met zware sancties. En de Duitsers mogen ook eens bellen. Wat is de rol van Europa in deze crisis?