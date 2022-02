Puurs-Sint-Amands

Hoewel storm Franklin zondagnacht minder schade heeft aangericht dan broertje Eunice vrijdag, raakte één woning in de provincie Antwerpen toch zwaar beschadigd door de wind. Aan de Overheide in Puurs blies de hevige wind een zijgevel grotendeels uit het gebouw. Het huis is momenteel niet bewoond omdat de eigenaars het volop aan het renoveren zijn.