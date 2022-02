Cédric Vandecasteele (33) herinnert zich niets meer van fatale dag waarop hij zijn vader doodstak: “Ik zag hem graag. We deden alles samen”

“Een goeie job, een goeie vriendin, goeie ouders… Ik had echt een goed leven. Maar die ene beslissing om drie gram cocaïne te kopen, heeft al onze levens verwoest. Ik wenste dat ik die beslissing nooit had genomen.” Na anderhalf uur ondervraging maakte Cédric Vandecasteele (33) spontaan zelf een correcte analyse van deze zaak na de zestien fatale messteken op zijn eigen vader. Of hoe een talentvolle kerel door overmatig druggebruik op een intrieste manier volledig is ontspoord.