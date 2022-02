Neymar wil in één competitie buiten Europa nog heel graag spelen: “Daar hebben ze drie maanden vakantie”

Hij vierde begin deze maand alweer zijn 30ste verjaardag, maar Neymar denkt nog lang niet aan stoppen. Meer zelfs: in een podcast met onder meer zijn illustere landgenoot Ronaldo lichtte hij toe waar hij graag nog zou willen spelen in de toekomst. Dan denkt de Braziliaan niet aan Barcelona of eerste liefde Santos, maar… de MLS. “Daar zou ik drie maanden vakantie hebben”, klonk het lachend bij Neymar.

Neymar kwam in 2013 op 21-jarige leeftijd naar Europa om er bij Barcelona aan de slag te gaan. In 2017 stapte hij vervolgens voor maar liefst 222 miljoen euro over naar het Franse Paris Saint-Germain: dat is nog steeds de duurste transfer ooit in het voetbal. “Ik weet niet wanneer ik zal stoppen. Ik denk dat ik nog wel een paar jaar zal kunnen spelen en dat ik doorga tot ik mentaal vermoeid ben. Over een leeftijd heb ik nog niet nagedacht, het moet vooral psychologisch goed zitten. Maar mijn contract bij PSG loopt tot ik 34 jaar ben, dus ik speel zeker tot dan”, stelt de Braziliaan.

Er waren enkele jaren geleden geruchten dat Neymar maar wat graag zou terugkeren naar Barcelona. “Ik heb er alles aan gedaan om in 2020 terug te gaan”, verklaart hij. En daar had de wens om opnieuw met zijn vriend Lionel Messi te spelen, veel mee te maken. “Ik ga er alles aan doen om met hem aan mijn zijde geschiedenis te schrijven bij PSG.”

En wat na PSG? “Ik weet niet of ik terug in Brazilië zal gaan spelen, maar ik wil wel echt aan de slag gaan in de Verenigde Staten. Toch minstens één seizoen. Daar zijn de seizoenen kort, ik zou een drietal maanden vakantie hebben. Zo zou ik nog een paar jaar kunnen doorspelen”, klonk het bij de lachende Braziliaan. “Maar Brazilië? Dat weet ik niet. Soms wil ik het, soms niet.