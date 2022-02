Nieuwe energieleverancier in Vlaanderen

EnergyVision is al actief in Brussel, met het merk Brusol. Het wil nu ook elektriciteit gaan leveren in Vlaanderen. De leverancier richt zich op bedrijven met een verbruik van meer dan 100.000 kWh per jaar, aldus de Vreg.

EnergyVision is vooral actief met zonnepanelen en laadpalen. Het haalde onlangs het contract binnen voor nieuwe laadpalen in Brussel. In januari maakte ondernemer Marc Coucke bekend dat hij 20 miljoen euro in het bedrijf investeert.