Kris P. uit Zele, de man die in 2019 zijn bruid van een klif in de zee duwde tijdens hun huwelijksreis op Bali, is in beroep veroordeeld tot 19 jaar cel, dat is een zwaardere straf dan in eerste aanleg. Het hof bestempelde de feiten als ‘erg’ en ‘hallucinant’. “Hij ging ook erg listig te werk.”