Poetin ziet moratorium op NAVO-toetreding van Oekraïne niet als oplossing

De Russische president Vladimir Poetin ziet een moratorium op de mogelijke toetreding van Oekraïne tot de NAVO niet als een oplossing voor het conflict met het Westen. Dat zei hij tijdens een vergadering van de Russische veiligheidsraad maandag in Moskou. “Dit is geen moratorium voor ons, ze doen het voor zichzelf”, zo klonk het.

Met een moratorium zouden Rusland en de NAVO kunnen overeenkomen dat Oekraïne zijn aspiraties om lid te worden voor enkele jaren of voor onbepaalde tijd uitstelt.

Het Westen is van mening dat Oekraïne vandaag niet klaar is voor het lidmaatschap van de militaire alliantie. “Wij geloven niet dat dat een concessie aan ons is,” zei Poetin.

Rusland wil voorkomen dat het buurland toetreedt en heeft de NAVO en de Verenigde Staten opgeroepen schriftelijke veiligheidsgaranties voor te leggen. Het Westen heeft de eisen van Moskou verworpen. Vervolgens riep Rusland de VS op hun strijdkrachten uit Midden-, Oost- en Zuidoost-Europa en de Baltische staten terug te trekken. Oekraïne heeft het NAVO-lidmaatschap in zijn grondwet verankerd en ziet zichzelf als in oorlog met Rusland.