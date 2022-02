Zo moeilijk is het om een vliegtuig tijdens een storm op de grond te zetten

Enkele voorjaarsstormen teisteren West-Europa. Dudley, Eunice en Franklin zorgden her en der voor heel wat schade. Ook voor de luchtvaart vormen de stormen een heuse uitdaging. Voor de piloten is het namelijk geen sinecure om een stalen reus veilig op de grond te krijgen. Dat bewijst ook piloot Khalifa Al-Thani van Qatar Airways. Hij deelde indrukwekkende beelden van hoe hij een Boeing 777 in Heathrow kan doen landen.