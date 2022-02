Maandagmiddag brak er brand uit in een woning in het Oost-Vlaamse Rupelmonde. Er was op dat moment niemand thuis en de buren merkten de uitslaande vlammen op. Maar toen ze probeerden de brandweer te bellen, geraakten ze niet binnen bij de noodcentrale omdat de lijn overbelast was. “Hier moet echt een oplossing voor komen.”