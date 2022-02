Petra De Sutter: “Als we jongste kerncentrales openhouden, komt energiebevoorrading in gevaar”

Groen-vicepremier Petra De Sutter waarschuwt voor een probleem met de energiebevoorrading als de federale regering niet doorzet met de kernuitstap. “Europa heeft onze subsidies voor de nieuwe gascentrales goedgekeurd op voorwaarde dat we onze kerncentrales sluiten. Als we daarop terugkomen, komt alles op de helling te staan”, zegt ze in een interview met Humo dat dinsdag verschijnt.

De kernuitstap zit de jongste dagen weer vooraan in het nieuws, en dat heeft veel te maken met de Russische dreiging. Rusland is volgens Europese cijfers goed voor ongeveer 42 procent van de Europese gasinvoer, sommige EU-landen zijn zelfs voor 100 procent afhankelijk van Russisch gas. De aanhoudende spanningen aan de grens met Oekraïne dreigen de nu al hoge energieprijzen verder de hoogte in te jagen.

Die geopolitieke context moet een rol spelen in de evaluatie die de federale regering op 18 maart wil maken, maakten verschillende partijvoorzitters vorige week duidelijk. Dan moet duidelijk worden of de gascentrale van Vilvoorde al dan niet een vergunning heeft en, indien niet, of er voldoende vervangcapaciteit voorhanden is. Is dat niet het geval, dan komt plan B - de verlenging van de levensduur van de twee jongste reactoren - alsnog opnieuw in zicht.

Minister van onder andere Telecom Petra De Sutter, vicepremier voor de premier van minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen), waarschuwt voor dat scenario. Als de jongste kerncentrales tot na 2025 open blijven, “dan komt onze energiebevoorrading in gevaar”, stelt ze in een interview aan Humo.

LEES OOK. “De mensen moeten weten dat veel van hun energiefactuur groen beleid is”: wat is de ‘greenflation’ waar Bart De Wever het over heeft?

Ze verwijst naar de Europese Commissie, die het licht op groen moest zetten voor het capaciteitsremuneratiemechanisme (CRM) waarmee de vervangcapaciteit een beroep kan doen op staatssteun. “Europa heeft onze subsidies voor de nieuwe gascentrales goedgekeurd op voorwaarde dat we onze kerncentrales sluiten. Als we daarop terugkomen, komt alles op de helling te staan”, aldus De Sutter. “De kerncentrales krijg je niet meer klaar tegen 2025 en ook de gascentrales raken dan misschien niet tijdig gebouwd. Dat is echt met vuur spelen.”

De Groen-politica betwist ook dat de kernuitstap de energieprijzen zou doen stijgen. “Onze zeven kerncentrales draaien volop, maar toch hebben we hoge energiefacturen”, zegt ze. “In Frankrijk liggen vijf kerncentrales stil, bij ons was dat enkele jaren geleden ook het geval. Die oude centrales zijn niet betrouwbaar meer.”