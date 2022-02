Volgens het Kremlin zal president Poetin de “volksrepublieken” in Oekraïne erkennen

Het Russische staatshoofd heeft ook al de Duitse Bondskanselier Olaf Scholz en de Franse president Emmanuel Macron laten weten dat hij daartoe een decreet zal ondertekenen, aldus het Kremlin. Beide leiders, die bemiddelen in het conflict, hebben hun “ontgoocheling uitgesproken, aldus het Kremlin.

Door de stap kunnen de Russen de rebellen in de zogenoemde volksrepublieken Donetsk en Loehansk nu openlijk steunen in hun strijd tegen de Oekraïense regering in Kiev. De kans op eenheid lijkt daarmee verder weg dan ooit.

Met de erkenning van de rebellenrepubliekjes gooit Moskou olie op het vuur in de Oekraïnecrisis. Rusland wil voorkomen dat Oekraïne toetreedt tot het westerse militaire bondgenootschap NAVO. Bij een verscheurd land is dat ook vrijwel ondenkbaar.

In 2014 namen de Russen het Oekraïense schiereiland Krim in, dat vervolgens werd ingelijfd. In dat jaar brak ook de burgeroorlog uit in het oosten van Oekraïne. Pro-Russische separatisten vechten daar sindsdien tegen het regeringsleger.

VN kanten zich tegen “elke unilaterale beslissing”

De Verenigde Naties (VN) hebben maandag de oproep gelanceerd dat “alle betrokken personen zich zouden onthouden van elke unilaterale beslissing of actie waarmee de territoriale integriteit van Oekraïne ondermijnd zou kunnen worden”.

Dat heeft VN-woordvoerder Stéphane Dujarric gezegd, in de aanloop naar een mogelijke erkenning door Rusland van twee zelfverklaarde “volksrepublieken” in het oosten van Oekraïne. In die regio bekampen door Rusland gesteunde rebellen sinds 2014 het Oekraïense regeringsleger.

“We benadrukken onze oproep om de vijandigheden meteen te staken en roepen alle partijen op om terughoudend te zijn met acties en verklaringen die de spanningen kunnen verergeren”, aldus de woordvoerder. Geschillen moeten volgens hem opgelost worden door diplomatie.