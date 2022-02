Verdachte moord op Dean (4) weet dinsdag of hij overgeleverd wordt aan ons land

Dave De Kock, hoofdverdachte voor de dood van de de 4-jarige Dean Verberckmoes, weet dinsdagmiddag of hij aan ons land wordt overgeleverd en dus hier terecht zal staan.

De Internationale Rechtshulpkamer in Amsterdam beslist dinsdag op de middag of Dave De Kock wordt overgeleverd aan België. Zelf heeft hij zich daar tegen verzet. Maar als wordt beslist dat hij toch naar ons land komt, is daar geen beroep tegen mogelijk en kan er gekeken worden wanneer hij naar een Belgische gevangenis wordt overgebracht.

De 35-jarige De Kock zit in Nederland in de cel voor wederrechtelijke vrijheidsberoving en betrokkenheid bij het overlijden van Dean Verberckmoes. De onderzoeksrechter in Dendermonde vraagt zijn overlevering voor moord op en ontvoering van de vierjarige jongen.

Het lichaam van de kleine Dean werd op 17 januari in Nederland gevonden ter hoogte van het Neeltje Jans in Zeeland. De politie was toen al dagen naar hem op zoek.

De Kock zal morgen niet zelf aanwezig zijn in de rechtbank.

Vrijdag werd ook de aanhouding van de 25-jarige vriendin van De Kock, Romy W., verlengd.

De Kock en Romy W. legden tegenstrijdige verklaringen af en hun respectievelijke rol in het overlijden van de jongen is nog niet uitgeklaard.

