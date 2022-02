José Mourinho moet weer de tribune in nadat hij scheidsrechter op de korrel neemt: “Juventus heeft jou gestuurd”

José Mourinho heeft afgelopen zaterdag opnieuw van zich laten spreken. De trainer van AS Roma werd in het duel met Hellas Verona (2-2) vlak voor het einde met een rode kaart richting tribune gestuurd. Niet voor het eerst dit seizoen: deze keer zou The Special One naar de scheidsrechter geroepen hebben dat die door Juventus gestuurd was, zo bericht de Italiaanse krant La Stampa.

Juventus en AS Roma zijn directe rivalen in de strijd om de vierde plaats in de Serie A. Juventus heeft die momenteel in handen, AS Roma staat zes punten verderop als achtste. Toen Roma op weg was naar puntenverlies afgelopen weekend, ging het licht bij coach Mourinho even uit - waardoor hem nu mogelijk een schorsing boven het hoofd hangt. Eerder dit seizoen moest hij tegen Napoli ook al eens de tribune is.

De Portugees trapte afgelopen zaterdag een bal weg, maakte een telefoongebaar naar scheidsrechter Luca Pairetto en zou volgens de Turijnse krant La Stampa ook geroepen hebben “dat Juventus hem gestuurd had”. Pikant detail: Pairetto’s broer werkt als Head of Stadium Revenue bij Juventus en hun vader Pierluigi werd veroordeeld in het Calciopoli-schandaal. Hetzelfde schandaal waardoor Juventus in het seizoen 2006-2007 in de Serie B moest uitkomen.