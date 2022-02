Trump lanceert eigen sociaal netwerk ‘Truth Social’, maar dat verloopt niet vlekkeloos

Truth Social, het eigen sociale netwerk van de Amerikaanse ex-president Donald Trump, is maandag gelanceerd in de VS. De app is een antwoord op het exil van Trump op Twitter, Facebook en andere sociale netwerken. Vrijwel meteen raakte Truth Social overbelast, ook al is de app enkel beschikbaar voor Amerikaanse iPhonegebruikers. Wie zich wou inschrijven, kreeg foutmeldingen of kwam op een ellenlange wachtlijst terecht.

Sinds de bestorming van het Capitool begin vorig jaar is Trump niet meer welkom op Twitter, Facebook en Youtube. Al die sites hadden een logica om hun ban van de president te motiveren. In se kwam het steeds neer op dat Trump ‘aanzette tot geweld’ of geweld ‘ophemelde’.Truth Social is het antwoord op die ban. De media en big tech zijn anno 2021, aldus de Trump Media & Technology Group (TMTG), “te ver doorgeslagen naar links”.

De baseline voor Truth Social: “Geen politieke discriminatie, we cancellen cancelcultuur en we verzetten ons tegen Big Tech”. Qua functionaliteit heeft de app alles weg van een Twitter-kloon. Gebruikers kunnen korte berichten, ofte ‘Truths’, postten. Die berichten kunnen andere gebruikers ‘liken’, delen (ReTruth’en) of beantwoorden. In zulke Truths mag je, aldus het mediabedrijf van Trump, zeggen wat je wil.

Truth Social belooft een radicale vrijhaven van vrije meningsuiting. “Big Tech doet niet enkel aan censuur”, aldus nog TMTG. “Ze hebben de controle over hoe informatie gedeeld wordt. Zo hebben ze ook controle over het narratief, controle over de toekomst en ook controle op jou.”

© AFP

Gelanceerd en meteen overbelastDe app was al sinds eind vorig jaar beschikbaar voor een 500-tal beta-testers, maar is maandag gelanceerd voor het grote publiek. Niet zonder hordes. Vooralsnog is de app enkel beschikbaar voor Amerikaanse iPhonegebruikers. Zelfs de site van het sociale netwerk is niet raadpleegbaar vanuit Europa, vermoedelijk omdat deze niet conform GDPR is.

Maar ook vanuit de VS verliep de lancering niet vlekkeloos. Heel wat gebruikers rapporteerden foutmeldingen, een reporter van CNET die een account probeerde aan te maken, werd op een wachtlijst gezet “wegens een enorm aantal aanvragen”, een andere reporter van The Washington Post was wél door het aanmeldproces geraakt, maar kreeg nooit een bevestigingsmail. Ook wij probeerden - via een VPN - een account aan te maken, maar kregen nog geen bevestigingsmail.

Nog een probleem voor Truth Social: het ziet ernaar uit dat ze hun belofte van ‘radicale free speech’ niet kunnen waarmaken. Als de beheerders van Truth Social niet ingrijpen bij onder meer tegen racistische content en andere haatspraak, gaat deze in tegen de gebruiksvoorwaarden van de App Store en zal Apple Truth Social weren.