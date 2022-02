Man (40) aangehouden voor poging moord nadat hij vuur opent op minnaar (32) van zijn vrouw

In het Sterrebos nabij dit historisch kasteel opende een 40-jarige man uit Moorsele het vuur op zijn liefdesrivaal. — © STEFAAN BEEL

Roeselare, Moorsele

Een 40-jarige man uit Moorsele is aangehouden voor poging moord nadat hij vrijdagavond nabij het Sterrebos in Roeselare een 32-jarige liefdesrivaal beschoot. Het slachtoffer, dat uiteindelijk slechts lichtgewond geraakte, had een relatie met de vrouw van de 40-jarige man.