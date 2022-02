NAVO-baas veroordeelt Russische erkenning “volksrepublieken” Donetsk en Loehansk

De topman van de NAVO, Jens Stoltenberg, veroordeelt de Russische erkenning van de zelfverklaarde volksrepublieken Donetsk en Loehansk in het oosten van Oekraïne. Die gebieden maken deel uit van Oekraïne, stelt hij in een persbericht.

“Dit ondermijnt de soevereiniteit en territoriale integriteit van Oekraïne nog verder, holt de inspanningen uit om tot een oplossing van het conflict te komen en schendt de Minsk-akkoorden, waar Rusland deel van uitmaakt”, aldus de secretaris-generaal van het bondgenootschap.

“Moskou blijft het conflict in Oost-Oekraïne aanwakkeren door financiële en militaire steun te leveren aan de separatisten. Ook probeert Moskou een voorwendsel te scheppen om Oekraïne opnieuw binnen te vallen”, zegt hij nog in een persverklaring.

De verdragsorganisatie zegt de soevereiniteit en territoriale integriteit van Oekraïne, “binnen zijn internationaal erkende grenzen”, te steunen. De NAVO wil dat Rusland voor diplomatie kiest en de militaire opbouw in en rond Oekraïne omkeert. Ook moet Rusland zijn troepen terugtrekken volgens “zijn internationale verplichtingen en engagementen”.

Stoltenberg wijst er ook nog op dat de VN-Veiligheidsraad, waarvan Rusland lid is, in 2015 nog eens had benadrukt de soevereiniteit, onafhankelijkheid en territoriale integriteit van Oekraïne te respecteren. “Donetsk en Loehansk zijn deel van Oekraïne”, aldus de NAVO-baas.

De Russische president Vladimir Poetin ondertekende een decreet waardoor hij de onafhankelijkheid van de zelfverklaarde volksrepublieken in het oosten van Oekraïne onmiddellijk erkent.

