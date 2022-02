Tot nu toe woedde er een binair debat over de kernuitstap. De jongste twee kerncentrales blijven open óf ze sluiten in 2025. Maar Open VLD lanceert een compromisvoorstel. De partij van de premier wil de jongste centrales openhouden én de voorziene gascentrales bouwen. De groenen reageren verbouwereerd: “Het is plan A of plan B. Allebei gaat niet.”