Na drama in ’t Sloeberhuisje kan het plots wél: “We nemen veertigtal problematische dossiers weer onder de loep”

Na het drama in ’t Sloeberhuisje kan het plots wel. Het Agentschap Opgroeien en Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) komen met een resem maatregelen om sneller in te grijpen bij problemen in de kinderopvang en andere zorginstellingen. Van een zwarte lijst tot meer transparantie. “We nemen de meest problematische dossiers weer onder de loep”, klinkt het. “Er zullen nog schorsingen volgen.”