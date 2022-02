Dante Vanzeir wacht bang af wat zijn schorsing wordt na vuistslag: “Zijn excuses mogen geen invloed hebben op zijn straf”

Het bondsparket wil dat Dante Vanzeir (23) na zijn vuistslag meer dan vier duels langs de kant blijft. De spits van leider Union wacht vandaag met een bang hartje af wat het Disciplinair Comité beslist. Zelfs een schorsing van acht speeldagen of langer is nog een optie.

“Dag iedereen. Dante hier. Ik wil nog iets kwijt over het weekend.” Om 14.19 uur gistermiddag zette Dante Vanzeir een filmpje online waarin hij zich excuseerde voor zijn slag in het gezicht van Charleroi-verdediger Valentine Ozornwafor. De Union-aanvaller was zaterdag na de match al in de kleedkamer geweest om zich te verontschuldigen, maar deed dat nu ook publiekelijk.

“Het was een foute reactie, die ik op geen enkele manier wil goedpraten en die ik zelf ook nooit zou accepteren. Ik heb ook contact gehad met Valentine de afgelopen dagen. Hij heeft gelukkig vandaag (gisteren, red.) de trainingen kunnen hervatten. Ik ben heel opgelucht dat hij opnieuw oké is en ik wens hem het allerbeste toe.”

Het valt alleen maar toe te juichen dat Vanzeir schuld bekende, maar daar hielden de bevoegde instanties uiteraard geen rekening mee. Om 16.07 uur viel de mail van het bondsparket binnen. Het kon volgens de indicatieve tabel een minnelijke schikking van vier speeldagen schorsing voorstellen voor de ‘slag met de vuist’, maar deed dat niet. Het vindt die straf te licht en besloot om Vanzeir vandaag te laten oproepen voor het Disciplinair Comité. “Het gaat hier om heel ernstige feiten, die niets met voetbal te maken hebben”, luidt het. “Dat de speler eerst werd vastgehouden, is geen verzachtende omstandigheid. Dat de speler zijn excuses aanbood, mag evenmin invloed hebben op de sanctie. Het enige wat in zijn voordeel spreekt, is dat hij een blanco strafblad heeft.”

© rr

Tekent iemand beroep aan?

Afwachten wat het Disciplinair Comité vandaag beslist. Als het de tabel volgt, kan het Vanzeir twee tot acht speeldagen schorsen. Maar als het vindt dat er verzwarende omstandigheden zijn, zoals een ernstige blessure, mag het ook een schorsing opleggen van datum tot datum, en dus meer dan acht duels. Volgens het bondsparket is dat een optie, want “de tegenstander moest naar het ziekenhuis afgevoerd worden nadat hij op het veld eventjes het bewustzijn had verloren.”

Al valt de schade mee. Ozornwafor werkte gisteren al apart in de zaal en wordt vandaag of morgen weer op training verwacht.

Als het Disciplinair Comité straks de straf uitspreekt, is het aan Union en Vanzeir om die te aanvaarden of om beroep aan te tekenen. Maar als hij er goed van afkomt en minder dan vier speeldagen schorsing krijgt, moeten de competitieleider en de spits nog niet juichen. Want dan zal het bondsparket zelf nog wel in beroep gaan.