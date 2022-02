Verdediger van Galatasaray kan na 13 maanden en 11 oogoperaties opnieuw spelen na vuurwerkincident

Omar Elabdellaoui is het levende bewijs van hoop. De 30-jarige verdediger van Galatasaray en tevens Noors international kreeg op 31 december 2020 vuurwerk in zijn oog en kon maanden niets zien. Na een lange revalidatie en elf oogoperaties speelde de Noor maandagavond opnieuw een wedstrijd voor Galatasaray.

Elabdellaoui wilde 2020 feestelijk afsluiten maar toen er een stuk vuurwerk vroegtijdig ontplofte, werd zijn rechteroog geraakt. Hij voelde zijn gezicht branden en kon niets meer zien. Een ambulance was vrijwel snel ter plekke, maar in het ziekenhuis zagen de dokters al snel dat hij er erg aan toe was.

Naar Cincinnati voor behandeling

Om zijn gezichtsvermogen terug te krijgen reisde Elabdellaoui naar het Amerikaanse Cincinnati om daar in behandeling te gaan bij de gerenommeerde oogarts Edward Holland. Die gaf Elabdellaoui maar erg weinig kans om opnieuw te kunnen zien. Naar verluidt was dit voor Holland de ergste oogwonde die hij in 35 jaar heeft meegemaakt. Na in totaal elf oogoperaties, waaronder een stamceloperatie, kon hij in september vorig jaar weer zien. In de 2-3-gewonnen partij van zijn team Galatasaray tegen Göztepe stond hij voor het eerst weer 90 minuten op het veld. Elabdellaoui traint en speelt nog wel met een bril op die hem extra bescherming moet bieden.

