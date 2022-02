We schreven het dit seizoen al vaker, maar afgelopen weekend bereikte Zulte Waregem een nieuw dieptepunt. Een derby verliezen kan al eens gebeuren. De manier waarop was echter schrijnend en doet niet meteen het beste verhopen voor wat komt. Met de levensbelangrijke wedstrijd tegen Seraing in het verschiet is het alle hens aan dek in de Elindus Arena.