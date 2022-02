Hij had zijn familie uitgenodigd om vandaag in Marokko zijn 53ste verjaardag te vieren. Marc Wilmots krijgt meer tijd dan voorzien voor het feestje, want hij werd zondagavond door een meerderheid van het directiecomité weggestemd als trainer van Raja Casablanca. “Maar het wordt geen triest feestje”, aldus de gewezen bondscoach na alweer een ontslag.