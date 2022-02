Opnieuw geen spoor van Owen Otasowie bij Club Brugge: Amerikaan onderhandelt nog steeds met ploegen uit MLS

Geen extra schorsingen of blessures bij Club Brugge na de zware pot op Eupen, dus ook voor de topper tegen Antwerp zondag heeft Schreuder keuze zat. Maar van Owen Otasowie (21) zal ook dit weekend geen spoor zijn in de selectie. De Amerikaanse middenvelder, die nog geen minuut speelde, kreeg vrij om te onderhandelen met een aantal ploegen uit de MLS en liet zich al even niet meer zijn op de club.

Otasowie kan niet aarden in België, maar heeft wel 4 miljoen euro gekost: Club zou graag een deel van dat geld recupereren. Indien Otasowie geen nieuwe ploeg vindt in Amerika, keert hij terug naar het Belfius Basecamp en sluit hij aan op training. Enkele maanden geleden kreeg Otasowie al eens een weekje vrijaf om te herbronnen in Engeland bij zijn familie onder Clement, maar dat haalde dus weinig uit. In de MLS is de transfermarkt nog open tot begin mei.