Match tegen AA Gent is laatste kans voor Standard-trainer Luka Elsner

Standard-trainer ­Luka Elsner krijgt nog één kans. Zondag ­tegen Gent zit hij nog op de bank, maar met 16 op 51 is de Sloveen intussen de slechtst presterende hoofdtrainer in het Bruno Venanzi-tijdperk. Na de 1-0-nederlaag tegen KV Oostende maakte de Luikse T1 ook een zeer verslagen indruk.

Gistermorgen meldde hij zich voor een vergadering met onder meer Venanzi, maar daar werd de knoop nog niet doorgehakt. Behoudens plotse omwentelingen zit Elsner zondag tegen AA Gent (zonder publiek) op de bank, al is het volgens ingewijden de match van de laatste kans. Met T2 Will Still hebben de Rouches al ­iemand in huis die het seizoen af kan maken. De kans dat Elsner de nakende overname van de Luikse club zal overleven is trouwens ook heel klein.(bfa)